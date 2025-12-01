El Celta de Vigo aprueba un presupuesto récord

El Celta de Vigo aprobó esta noche, durante su Junta General de accionistas, un presupuesto récord de 124,6 millones de euros para la temporada 2024-2025, la de su regreso a una competición continental. Un presupuesto que la entidad celeste deberá completar, detalló el nuevo director financiero del club vigués, Miguel Ángel Amo, con la venta de jugadores por una cantidad cercana a los 32 millones de euros.

La Junta, celebrada en el Salón Regio de A Sede y con una representación del 68,2 por ciento del capital social, aprobó el informe de gestión y las cuentas anuales de la pasada campaña en una jornada que puso el cierre al segundo año al mando de la presidenta, Marián Mouriño, quien había relevado en el cargo a su padre Carlos.

“Esta es la tercera Junta de Accionistas que presido y lo hago con mucha ilusión y orgullo. Ilusión de seguir viendo esa conexión con el celtismo y orgullo por que entre todos hemos conseguido volver a Europa”, recordó Marián Mouriño.

La presidenta admitió que, a nivel económico, todavía no alcanzan esa “consistencia económica” que buscan, pero dejó claro que el Celta de Vigo es un club “solvente” que sigue dando “pasos firmes y seguros”.

El Celta de Vigo ha ingresado menos dinero por derechos televisivos

Miguel Ángel Amo desveló que uno de los capítulos negativos es la pérdida de 2,5 millones de euros por los derechos televisivos, los cuales representan “aproximadamente el 40 por ciento del total de ingresos del club frente al 44 por ciento de la temporada anterior”.