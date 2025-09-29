Fútbol
El chantaje de un aficionado a Messi: “Si amas a Antonela...”
Un aficionado no dudó en chantajear a Leo Messi para que accediera a una de sus peticiones
Al igual que lo hace en Argentina, y al igual que lo hizo en España y en Francia, Leo Messi despierta pasiones en Estados Unidos y en Canadá. Tanto es así que, en los prolegómenos del partido entre el Toronto y el Inter Miami, donde juega actualmente, un joven aficionado esperó al autobús del conjunto de Florida recurriendo al chantaje con el fin de obtener su camiseta.
Escribiendo dicho chantaje en una pancarta, este aficionado escribió a Leo Messi para que accediera a su petición: “Si amas a Antonela, por favor, tíranos tu camiseta”.
Sean Johnson frenó a Messi y al Inter Miami
En lo que respecta al partido entre ambos equipos, el guardameta del Toronto, Sean Johnson, fue protagonista del duelo empatado 1-1 por su equipo contra el Inter Miami de Leo Messi en la MLS.
El Inter Miami llegaba a Toronto tras arrollar 4-0 a domicilio al New York City con dos goles y una asistencia de Leo Messi, pero no pudo salir de Canadá con los tres puntos tras ganar sus tres anteriores encuentros.
El astro argentino iluminó en la primera mitad e impulsó la jugada que llevó al gol del 1-0 de Tadeo Allende, con un potente cabezazo en el segundo poste tras un centro colgado por Jordi Alba por la banda izquierda.
Pero el Toronto logró la igualada a la hora de partido en una acción caótica en el área de penalti que acabó, tras varios rebotes, en un centro raso de Jonathan Osorio para Djordje Mihailovic.
El Inter Miami buscó el gol hasta el final, pero se topó con la gran tarde del meta Sean Johnson, quien le negó el segundo a Leo Messi con una espectacular parada.
El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, protestó al colegiado al acabar el partido, fastidiado por la gestión en los últimos minutos.
