El Chelsea cede a Marc Guiu

El Chelsea continúa con su operación salida para aligerar la plantilla, que actualmente cuenta con 38 jugadores, y ha hecho oficial la cesión del joven español Marc Guiu al Sunderland, recién ascendido a la Premier League.

"Me siento genial y tengo ganas de empezar la temporada. Me veo como un delantero que puede hacer la diferencia con o sin balón. Este año es una gran oportunidad para mí de ayudar y llevar al equipo donde se merece estar", expresó Marc Guiu en declaraciones difundidas por su nuevo club.

El delantero, de 19 años, que se formó en 'la Masia' y llegó a debutar con el primer equipo del Barcelona, disputó 16 partidos la pasada temporada donde destacó por sus seis goles en la Liga Conferencia, competición que acabaron ganando los 'blues'.

Este verano, además, se proclamó campeón del Mundial de Clubes, en el que participó en dos encuentros.

Marc Guiu y los otros futbolistas que han abandonado el Chelsea

Su salida se suma a otras bajas ya confirmadas esta semana como las de Kiernan Dewsbury-Hall, traspasado al Everton, y Lesley Ugochukwu, al Burnley, y a ellos se a añaden las desvinculaciones de Noni Madueke, Joao Felix, Dordje Petrovic y Kepa Arrizabalaga, entre otros, en este mercado de fichajes.

El club londinense también eliminó recientemente a nueve jugadores de la web oficial de la plantilla del primer equipo, entre ellos a Raheem Sterling, que la pasada temporada jugó cedido en el Arsenal, Ben Chilwell y Renato Veiga, fichado en el mercado de verano del año pasado.

Axel Disasi, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu, Armando Broja y David Datro Fofana son los otros futbolistas que también están en la rampa de salida al no haber sido incluidos en la plantilla.