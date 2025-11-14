Clara Ranz, la nueva novia de Reguilón, sobre la ruptura del futbolista y Marta Díaz: “No os han contado bien la historia”

La influencer Clara Ranz es feliz con Sergio Reguilón y así lo muestra en sus redes sociales. Sin embargo, a día de hoy, todavía se encuentra con mensajes de seguidores que le recuerdan que el que fuera futbolista del Real Madrid y del Atlético, entre otros equipos, le fue infiel a Marta Díaz con ella. Cansada de dicho rumor, Clara Ranz ha estallado en redes sociales haciendo una aclaración a quienes no conocen su historia.

El malestar de la influencer viene de una publicación que compartió con Sergio Reguilón en la que decía: “Yo con el que se enamoró de mí desde el día que me conoció”. Si bien el futbolista correspondió a su novia contestando: “Jajajajajaja ya somos dos entonces”; una seguidora escribió: “Se te ha olvidado poner el detalle de que tenía novia también cuando se ‘enamoró’ de ti”.

Incapaz de contenerse, Clara Ranz replicó: “Estaba soltero. La historia me da que no os la han contado bien... No todo siempre es lo que parece”.

La ruptura de Reguilón con Marta Díaz y su noviazgo con Clara Ranz

Sergio Reguilón y Marta Díaz pusieron fin a su historia de amor en octubre de 2023 tras más de cuatro años de relación. Aunque poco después el futbolista fue relacionado con Clara Ranz, la relación entre ambos no se confirmó hasta julio de 2024.

Sergio Reguilón, de 28 años, se encuentra sin equipo desde que el pasado verano terminase contrato con el Tottenham. Si bien ha sido relacionado con el Inter Miami de Leo Messi, donde podría ser el recambio de Jordi Alba cuando se retire, su fichaje no termina de concretarse.