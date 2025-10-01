Claudia Martínez pide perdón a su ex tras ser cazada besándose con un futbolista del Atlético de Madrid

Claudia Martínez ha sido cazada durante una fiesta Bresh celebrada en Madrid con Nico González, futbolista del Atlético. Después de que Javi Hoyos compartiera un sus redes sociales un vídeo de ambos besándose, la influencer a Mario González, su ex.

“Solo puedo decir otra vez que lo siento, sobre todo por haberlo hecho públicamente y por no haberme guardado de que no me vieran, más que nada por el dolor que puede suponerle a Mario ver esto”, escribió Claudia Martínez en redes sociales.

La influencer aprovechó la ocasión para asegurar que no había sido infiel a su ex con el futbolista del Atlético de Madrid. Según afirmó, su relación terminó a principios de agosto, aunque ninguno de los dos lo había hecho público. “Llevamos separados desde principios de agosto, viéndonos a veces, pero aunque no lo hubiéramos contado ya habíamos zanjado la relación en privado”, añadió.

¿Tiene Claudia Martínez nuevo novio en el Atlético de Madrid?

Claudia Martínez quiso aclarar también que no mantiene una relación estable con Nico González. “Que me haya besado con alguien no significa que no haya amor ni que haya olvidado todo, lo único que significa es que estoy tratando de pasar página con todo el dolor de mi corazón, igual que espero que lo haga él”, continuó.

“Muchas veces las relaciones terminan al tiempo de estar mal, porque tratáis de seguir por amor y vivís el duelo juntos. Sé que muchos no lo entenderéis, pero en el amor hay situaciones que se escapan fuera de la razón. Y siento de corazón habernos hecho esto porque nuestra historia no se lo merecía, pero las personas cometen errores. Espero que esto no borre los dos años y medio de recuerdos maravillosos”, concluyó Claudia Martínez.