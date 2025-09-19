La cláusula secreta que esconde el contrato de Mourinho con el Benfica

Aunque José Mourinho se ha comprometido por dos temporadas con el Benfica, una cláusula en su contrato permite a ambas partes separar sus caminos al final del presente curso. Para activar dicha cláusula tanto el que fuera entrenador del Real Madrid, que fue despedido semanas atrás por el Fenerbahçe, y su nuevo equipo tendrán que estar de acuerdo.

La cláusula que figura en el contrato de Mourinho con el Benfica

Según CNMV, una vez que termine el presente curso, tanto José Mourinho como el Benfica dispondrán de 10 días para comunicar si quieren o no resolver su contrato un año antes de lo previsto. Se necesitará que ambas partes estén de acuerdo para no activar esta cláusula de liberación.

El Benfica, en una nota remitida a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios, informó de la existencia de dicha cláusula, que se ejecutaría “10 días después del último partido de la temporada 2025-2026” y “en las mismas condiciones”.

La llegada de José Mourinho al equipo lisboeta se produce dos semanas después de que fuera destituido en el Fenerbahçe turco, club al que llegó en junio de 2024 y con el que tenía un contrato por dos temporadas, tras quedar fuera de la Liga de Campeones al perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.

El técnico originario de Setúbal vuelve así a comandar el Benfica 25 años después y tras haber pasado por clubes como el Real Madrid, el Tottenham, la Roma, el Chelsea y el Manchester United.

En su haber tiene dos Ligas de Campeones con el Inter de Milán y el Oporto, una Liga Europa con el Manchester United, una Liga Conferencia con la Roma y una Copa de la UEFA con el Oporto. Además, ganó una liga española con el Real Madrid, tres Premier con el Chelsea y dos Calcio con el Inter.