Se complica su renovación por el Sevilla

Nyland ha pasado de comenzar la temporada como titular a ver cómo perdía dicha condición en favor de Odysseas Vlachodimos. Es por ello por lo que el club hispalense, que tenía intención de renovar al guardameta noruego de 35 años, cuyo contrato termina al final del presente curso, se plantea ahora no hacerlo. Y es que el Sevilla tiene grandes esperanzas de futuro depositadas en Alberto Flores.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que la renovación de Nyland por el equipo andaluz se ha complicado. Incluso, el Sevilla podría dar la carta de libertad al noruego en el mercado invernal para que no corra riesgo su presencia en el próximo Mundial.

Nyland no cuenta para el Sevilla, Odysseas Vlachodimos sí

No obstante, el Sevilla no tiene opción de compra por Odysseas Vlachodimos, que llegó al conjunto hispalense en calidad de cedido este verano, lo que le obliga a negociar con el Newcastle si quiere hacerse con sus servicios en propiedad.

Si bien el equipo inglés querría aprovechar su buen hacer en el Sevilla para recuperar parte de los 23,6 millones de euros que pagó por él al Nottingham Forest en 2024, tendrá que conformarse con una cantidad muy inferior teniendo en cuenta que en veranoentrará en su último año de contrato. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Odysseas Vlachodimos es de 5 millones, y una cantidad incluso inferior es la que podría costarle al Sevilla su fichaje. De concretarse, la renovación de Nyland se complicaría todavía más.

Desde que Matías Almeyda le diese la alternativa frente al Elche, Odysseas Vlachodimos se ha asentado como el guardameta titular del Sevilla en detrimento de Nyland, siendo clave en la victoria del equipo andaluz frente al Rayo en Vallecas.

"Este Sevilla tiene que salir en grupo, no por un jugador, no tenemos esa diferencia entre nuestros futbolistas", apuntó Matías Almeyda, que destacó a Vlachodimos y a Akor Adams como jugadores determinantes tras el choque.

"Hicieron buen partido pero si estuvieran solos jugarían al tenis, no podrían hacer nada más. Yo doy el mismo valor a todos porque necesitamos de todos. El portero cuando ha actuado lo ha hecho bien y el delantero, cuando entró, no estuvo fino pero luego marcó", manifestó en rueda de prensa.