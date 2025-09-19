La condición de Maresca para que Marc Guiu juegue con el Chelsea

Enzo Maresca, técnico del Chelsea, pidió a Marc Guiu que mejore "algunas cosas" para poder entrar en los planes del conjunto 'Blue'. El delantero español, fichado en el verano de 2024 por el Chelsea procedente del Barcelona, se marchó en el pasado mercado cedido al Sunderland, pero los londinenses cancelaron el acuerdo tras la lesión de Liam Delap que estará cerca de tres meses de baja.

Sin embargo, aún no ha jugado con el Chelsea desde su vuelta al equipo. Contra el Brentford no entró en la convocatoria y frente al Bayern de Múnich se quedó en el banquillo.

"La razón por la que volvió es porque tenemos la intención de usarle", aseveró Enzo Maresca este viernes en rueda de prensa. "Necesita hacer las cosas mejor y mejorar algunas, pero por supuesto que le vamos a usar", agregó el italiano.

En el poco tiempo que estuvo en el Sunderland, Marc Guiu anotó su primer gol de la temporada.

En el Chelsea, a la espera de que vuelva Liam Delap de la lesión, el español compite por un puesto con Joao Pedro, que es el titular hasta el momento.