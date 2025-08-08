Se convierte en el quinto fichaje del Valencia

El Valencia ha anunciado la contratación del centrocampista internacional suizo Filip Ugrinic por las próximas cuatro temporadas, tras el acuerdo alcanzado con el Young Boys par su traspaso.

A sus 26 años, Filip Ugrinic cuenta con una sólida experiencia en la Superliga suiza, donde ha desarrollado prácticamente la totalidad de su carrera, así como en competiciones internacionales como la Liga de Campeone y la Liga Europa.

En la temporada 2023-2024, el nuevo futbolista del Valencia fue considerado el mejor jugador de la competición de su país, siendo elegido para el once ideal del campeonato por sus compañeros y rivales de otros clubes.

Formado en las categorías inferiores del FC Luzern, equipo en el que debutó como profesional y jugó hasta su traspaso al BSC Young Boys en 2022 (122 partidos, 15 goles y 20 asistencias), Ugrinic ha protagonizado una trayectoria destacada en su país conquistando, además, títulos nacionales como la Superliga suiza y la Copa de Suiza, ambos en dos ocasiones.

El nuevo jugador del Valencia se incorpora ya al trabajo a las órdenes del entrenador Carlos Corberán, y será presentado próximamente ante los medios de comunicación como el quinto refuerzo del club para la próxima temporada.