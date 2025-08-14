Coudet avanza el siguiente fichaje del Alavés

El entrenador del Deportivo Alavés, el argentino Eduardo Coudet, avanzó este jueves el fichaje de un central y aseguró que su equipo estará "armado" cuando acabe el mercado estival de fichajes.

El técnico de Buenos Aires ofreció su primera rueda de prensa previa a un duelo de los albiazules, que reciben este domingo al Levante en Mendizorroza. "Ojalá podamos hacer un buen partido", avanzó el preparador, que quiere "brindar un gran espectáculo" a su gente en el estreno de la temporada.

Reconoció que este primer partido "genera incertidumbre", pero no escondió que quiere que su equipo sea "protagonista". Añadió que el equipo llega "bien, con tiempo de trabajo, con mucho movimiento en cuanto a lo que es tener un mercado abierto por estas primeras tres jornadas".

"Tengo la ilusión de que podamos mostrar cosas buenas y poder hacer un gran partido", apuntó el porteño, que, preguntado por el mercado, admitió que, aunque están acostumbrados, "lo que complica es que muchas de las operaciones de todos los clubes se dan prácticamente sobre el final del mercado". "Yo estoy con mucha confianza de que el día que termine el mercado vamos a estar armados y muy bien", afirmó.

En este sentido, desveló que no esperaban la salida de Santiago Mouriño ni que el Atlético de Madrid ejecutara la cláusula para recuperar el jugador y avanzó que llegará un central, aunque no aclaró cómo jugará el sábado en defensa ante el Levante.

Sobre Mariano Díaz, aplaudió el esfuerzo que ha hecho para meterse en la dinámica. "Es un jugador que tiene una gran jerarquía", explicó y destacó su compromiso por saber a qué equipo llega. "Muestra muchas cosas buenas y muchas cualidades que tiene que nos pueden ser de gran ayuda", añadió Coudet sobre el hispano-dominicano.

Respecto al Levante, consideró que "es un equipo que es mayormente contragolpeador, que le gusta salir con espacio". "Tiene gente muy buena para ese juego directo", avisó.

En cuanto a la pretemporada, opinó que no es "un amante de los amistosos ni de sacar conclusiones" de este tipo de partidos. "He jugado 20 años y no creo que sea un mundo real", remarcó.