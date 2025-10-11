¿Cuánto le costaría al Barcelona, o a cualquier otro equipo, fichar a Etta Eyong al Levante?

Recientemente contamos en LAOTRALIGA que el Barcelona veía a Etta Eyong como el recambio perfecto de Robert Lewandowski. El delantero de 21 años firmó este verano con el Levante hasta 2029, aunque tanto el Villarreal como el Cádiz conservan parte de sus derechos.

Dejando fuera a estos dos equipos, la cláusula de rescisión de Etta Eyong es de 30 millones de euros, y esa es la cantidad que le costaría al Barcelona su fichaje.

De cualquier cantidad por encima de los 15 millones de euros por la que el cuadro granota acceda a vender al delantero camerunés, el 20 por ciento irá a parar a las arcas del Villarreal, que tendrá que repartir la mitad de ese dinero con el Cádiz según SER Deportivos Valencia.

Por su parte, si la venta de Etta Eyong, al Barcelona o a cualquier otro equipo, se cerrase entre los 3 y los 7,5 millones de euros, el 80 por ciento de la plusvalía iría a parar a las arcas del Villarreal y el 20 por ciento restante a la del Levante.

Por último, su la venta de Etta Eyong se cerrase entre los 7,5 y los 15 millones de euros, Levante y Villarreal se repartirían la mitad del dinero.

El Villarreal se reservó un derecho de tanteo cuando vendió a Etta Eyong al Levante

En cualquiera de estos tres supuestos, el Villarreal tendría que compartir la mitad de lo que reciba con el Cádiz. Sólo estará exento de ello si el submarino amarillo ejecuta el derecho de tanteo que tiene sobre Etta Eyong. En ese caso, el equipo andaluz conservaría el 50 por ciento de sus derechos.