¿Cuánto dinero cuesta la operación de Lubo Penev para la que el Valencia y su Asociación recaudarán fondos?

El Valencia, a través de su Asociación de Futbolistas, recaudará fondos para ayudar a sufragar la costosa operación, de cerca de 300.000 euros, a la que tiene que someterse el exdelantero búlgaro del conjunto che, y también de otros equipos como Atlético de Madrid y Celta de Vigo, Lubo Penev, que está ingresado con pronóstico muy grave en una clínica oncológica de Augsburgo (Alemania) por padecer un cáncer de riñón.

Los médicos trabajan para definir el tratamiento adecuado para Lubo Penev, pero descartan la quimioterapia debido al deterioro físico del futbolista que jugó en la Liga española en la década de los noventa. La solución pasaría por una costosa operación y, por ese motivo, sus excompañeros en el conjunto che y el propio Valencia han decidido recaudar fondos para sufragar la intervención.

Otras Asociaciones de veteranos como las del Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Compostela, donde también jugó, han mostrado ya su respaldo a la iniciativa.

Lubo Penev fue internacional con Bulgaria, al margen de Valencia, Atlético de Madrid, con el que ganó la Liga y la Copa, Celta de Madrid y Compostela, entre otros clubes antes de ser entrenador de varios clubes búlgaros y la selección de su país.

El único club al que entrenó fuera de Bulgaria fue el VCF Mestalla, filial del Valencia.

Lubo Penev ya sufrió una grave enfermedad en 1994, precisamente en su etapa en el Valencia, cuando superó un cáncer testicular que le impidió participar en el histórico Mundial de Estados Unidos, donde Bulgaria logró el cuarto puesto.

El número de cuenta que ha habilitado el Valencia para costear la operación de Lubo Penev

A pesar de que la iniciativa parte del Valencia y de su Asociación de Futbolistas, esta recaudación solidaria y benéfica está abierta a cualquier persona o entidad pública o privada que quiera colaborar con la causa. El número de cuenta que se ha habilitado para las aportaciones privadas o anónimas es el ES23 3159 0078 5727 8681 8225.