Cucurella confirma a los medios españoles su futuro

El internacional español Marc Cucurella tiene contrato con el Chelksea hasta 2028

LONDON (United Kingdom), 22/08/2025.- Marc Cucurella of Chelsea reacts during the English Premier League soccer match between West Ham United vs Chelsea FC, in London, Britain, 22 August 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/VINCE MIGNOTT EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
English Premier League - West Ham vs ChelseaVINCE MIGNOTTAgencia EFE
El español Marc Cucurella ha renovado su contrato con el Chelsea. El lateral español, titular y autor de una asistencia en la victoria por 1-5 contra el West Ham United, confirmó en zona mixta a los medios españoles presentes en el London Stadium que ya ha firmado su renovación con el conjunto de Stamford Bridge.

"Sí, sí, ya está, ya lo hicimos y estoy muy contento. El club me ha dado confianza, estoy muy feliz de estar aquí y ojalá me salga un gran año", dijo Marc Cucurella. El contrato del español vence en 2028 y se estima que lo alargará varias temporadas más.

Marc Cucurella llegó del Brighton & Hove Albion en el verano de 2022 a cambio de 66 millones de euros. Desde entonces ha disputado 115 partidos con los 'Blues', anotando ocho goles y repartiendo diez asistencias. Ha ganado el Mundial de Clubes, la Conference League y la Eurocopa con la selección española.

