Fútbol
Cucurella confirma a los medios españoles su futuro
El internacional español Marc Cucurella tiene contrato con el Chelksea hasta 2028
El español Marc Cucurella ha renovado su contrato con el Chelsea. El lateral español, titular y autor de una asistencia en la victoria por 1-5 contra el West Ham United, confirmó en zona mixta a los medios españoles presentes en el London Stadium que ya ha firmado su renovación con el conjunto de Stamford Bridge.
"Sí, sí, ya está, ya lo hicimos y estoy muy contento. El club me ha dado confianza, estoy muy feliz de estar aquí y ojalá me salga un gran año", dijo Marc Cucurella. El contrato del español vence en 2028 y se estima que lo alargará varias temporadas más.
Marc Cucurella llegó del Brighton & Hove Albion en el verano de 2022 a cambio de 66 millones de euros. Desde entonces ha disputado 115 partidos con los 'Blues', anotando ocho goles y repartiendo diez asistencias. Ha ganado el Mundial de Clubes, la Conference League y la Eurocopa con la selección española.
