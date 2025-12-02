Cucurella explica por qué no fichó por el Atlético de Madrid ni por el Manchester City

Mucho se está hablando de Marc Cucurella como el mejor lateral izquierdo del mundo después de que en el último partido de Champions que disputó con el Chelsea anulase por completo a Lamine Yamal. Sin embargo, antes de que fuese internacional con España, equipos como el Atlético de Madrid y el Manchester City intentaron su fichaje.

Sobre su frustrado fichaje por el Atlético de Madrid en 2021, cuando jugaba en el Getafe, Marc Cucurella contó en Movistar: “Es cierto que hubo opciones de ir al Atleti el mismo año que vamos a Brighton, pero en otras condiciones y demás. Soy un buen jugador y les gusta mi perfil, pero yo creo que a estos equipos les faltó un pelín de confianza en mí o en lo que era capaz”.

Tras el Atlético de Madrid, el Manchester City intentó el fichaje de Cucurella

Después fue Pep Guardiola el que pidió al Manchester City su fichaje. Sin embargo, aunque Marc Cucurella quería ponerse a sus órdenes, las altas pretensiones del Brighton echaron por tierra la operación. “El City estaba arrasando y eran uno de los mejores equipos del mundo. Quería a ir sí o sí. Cuando vienen como vinieron y cuando Guardiola te lo pide, vas de rodillas si hace falta. Pero los clubes no llegaron a un acuerdo. El Brighton tenía unas pretensiones fuera de mercado y no pudo ser”, lamentó el defensor, que juega desde 2022 en el Chelsea después de que el cuadro londinense pagase 65,3 millones de euros al Brighton por su fichaje.