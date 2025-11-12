Cucurella sale en defensa de Lamine Yamal

Marc Cucurella, lateral izquierdo del Chelsea, se posicionó del lado de su compañero de selección Lamine Yamal, en la situación creada entre el Barcelona y la Federación española por el tratamiento de sus problemas de pubis, y aseguró que el jugador "quería estar" con España.

"Vino aquí y quería estar con nosotros", defendió Marc Cucurella valorando lo ocurrido en los dos primeros días de concentración de la selección española para la disputa de los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2026.

Antes de viajar a Madrid, Lamine Yamal se sometió a un tratamiento más agresivo contra sus molestias de pubis en su club y el martes fue desconvocado por el seleccionador, Luis de la Fuente, tras un comunicado en el que los médicos del combinado nacional mostraron su malestar por la gestión.

"Al final es un tema complicado", reconoció Marc Cucurella. "Tengo a compañeros en el Chelsea con problemas de pubis y es difícil. Será una baja importante. Nos habría gustado que estuviera aquí con nosotros para poder celebrar la clasificación al Mundial, pero lo importante es que se recupere bien".

Para Marc Cucurella, con el Mundial 2026 al final del camino de la temporada, el objetivo es que Lamine Yamal recupere al cien por cien y pueda llegar al verano en plenitud.

"Es importante que vuelva a su mejor nivel, que deje atrás esas molestias porque viene un año muy importante y es un jugador vital para nosotros", sentenció.

España lidera el grupo E, con 12 puntos, tres más que Turquía (9), mientras que Georgia (3) y Bulgaria (0) completan la tabla. La Roja visitará el sábado 15 a Georgia y el martes 18 recibirá a Turquía en el cierre de la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.