Cuesta 7,5 millones y pide al Sevilla que acometa su fichaje

Batista Mendy recaló este verano en el Sevilla cedido por el Trabzonspor. Previa al derbi que enfrentará a su equipo con el Betis, el centrocampista de 25 años ha concedido una entrevista en la que ha invitado al conjunto hispalense a ejercer la opción de compra que tiene sobre él, que es de 7,5 millones de euros.

Preguntado en el diario AS por cómo se sentía en el Sevilla, Batista Mendy dijo: “Me siento bien, llegué justo al cierre de mercado y estoy muy contento en el equipo. Me han acogida de forma increíble todos”.

Sobre su decisión de recalar en el conjunto hispalense, el francés comentó: “Antes de llegar la Liga ya veía muchos partidos. Se juega mucho el balón, es el campeonato al que yo quería venir. Estoy contento de estar en España”.

Cabe señalar que Batista Mendy recaló en Sevilla pese a ser titular indiscutible con el Trabzonspor, con el que tiene contrato hasta 2027, un movimiento que ha tenido a bien explicar: “Quería volver a las ligas europeas, aunque mi experiencia en el Trabzonspor fue bien y me gustó. Pero yo tenía otros objetivos y por eso estoy aquí”.

Dejando claras sus intenciones de futuro, el centrocampista declaró: “Yo estoy muy contento de estar aquí. Es cierto que estoy cedido, pero la adaptación fue buena y espero quedarme aquí”.

“La realidad es que yo elegí este club, este campeonato y este país. Y si he venido es para quedarme, no para hacer un año y marcharme de nuevo. Mi intención es quedarme”, añadió Batista Mendy invitando al Sevilla a acometer su fichaje.

El Sevilla tiene una opción de compra de 7,5 millones por Batista Mendy

Por último, sobre la opción de compra de 7,5 millones de euros que el club de Nervión tiene sobre él, expresó: “Dependerá de mi fútbol y de lo máximo que pueda darle al equipo sobre el campo. De eso dependerá el poder quedarme aquí”.