El curioso regalo de bienvenida que le hizo Morata a Jesús Rodríguez cuando fichó por el Como

Jesús Rodríguez, que este verano cambió el Betis por el Como de Cesc Fábregas, ha coincidido en el equipo italiano con Álvaro Morata, con el que también comparte vestuario en la Selección. Sobre él ha destacado en una entrevista que se está comportando como un padre con él. También ha tenido a bien revelar el curioso regalo de bienvenida que le hizo cuando fichó por el Como.

Cuestionado por Cesc Fábregas en La Gazzeta dello Sport, Jesús Rodríguez dijo: “Es un entrenador increíble, cercano, que ayuda a los jóvenes. Me pide que juegue con descaro”.

A su vez, sobre cómo le han recibido en el Como, el extremo de 19 años comentó: “Los compañeros son excepcionales, me han acogido increíble, sobre todo Álvaro. Él me dijo que va a seguir trabajando, es el capitán, un referente para nosotros. El míster va a seguir contando con él”.

Morata y el curioso regalo de bienvenida que hizo a Jesús Rodríguez cuando fichó por el Como

“Morata es una persona excepcional. En cuanto llegué a Como, empezó a darme consejos, y más aún cuando me uní a la selección nacional. Más que un hermano mayor, es casi un padre para mí”, quiso destacar Jesús Rodríguez.

Además, sobre el curioso regalo que le hizo Álvaro Morata cuando fichó por el Como, señaló: “Aquí todos juegan a la Nintendo Switch, pero yo no: él me la dio y empezó a jugar conmigo para ayudarme a practicar y facilitar mi transición”.

Antes, en rueda de prensa con la Selección, Jesús Rodríguez había explicado así su fichaje por el Como: “No me decidí por el Como pensando en el Mundial. Me decidí por el proyecto que tiene, que es ambicioso y joven. Sabía que me iban a ayudar a mejorar, que iba a tener minutos y que me iba a dar confianza”.