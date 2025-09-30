Deco ataca al Athletic: "El Bilbao no es ningún ejemplo para nada"

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', ha hablado sobre la negociación frustrada en verano con el extremo del Athletic ClubNico Williams, y ha asegurado que la entidad vasca "no es ningún ejemplo para nada" y que fue el agente del jugador quien contactó con el club azulgrana.

"El Bilbao no es ningún ejemplo para nada en este sentido. Nosotros no hemos buscado a su jugador de ellos, no hemos ido detrás de su jugador. Tienen que preocuparse con el agente que ha venido al Barça varias veces a ofrecerlo", ha explicado en una entrevista a Mundo Deportivo.

Deco ha asegurado que Nico Williams no era "el perfil exacto" que buscaba el Barça, puesto que "solo te da banda", y entonces el club trabajaba en fichar al colombiano Luis Díaz y Marcus Rashford, operaciones que estaban lejos de concretarse cuando el agente de Nico contactó con el Barcelona.

Sin embargo, según la versión del director deportivo, la operación colapsó porque el agente cambió sus exigencias en el momento de redactar el contrato. "Dijimos que no aceptábamos las condiciones que nos ponían porque ningún jugador nos va a condicionar", ha remarcado.

Asimismo, Deco ha opinado que el Barcelona tiene mejor plantilla que el curso pasado porque cuenta con "jugadores en su madurez deportiva", ha podido añadir a Marcus Rashford al ataque, ha funcionado el cambio con los preparadores físicos y el técnico Hansi Flick "conoce mejor su plantilla".

Sobre el fichaje de Joan Garcia, el director deportivo ha dicho que "no tiene nada que ver" con la situación de Marc-André ter Stegen. "Cuando se lesiona (Ter Stegen) vemos que tenemos pocos porteros y nos giramos a ver porteros, algo que no estaba en los planes. Queríamos un portero joven porque te puede dar presente y futuro", ha analizado.

Por otra parte, Deco ha asegurado que confía en "sacar adelante" la renovación de Frenkie de Jong, que termina contrato en junio de 2026, porque "quiere seguir en el Barcelona" y para el club es un futbolista "fundamental para el proyecto".

Finalmente, el director deportivo ha admitido que la baja de Pablo Páez Gavira 'Gavi' es "importante para el presente" del equipo, pero ha remarcado que lo importante es "preservar el futuro" de alguien que es "patrimonio del club, un jugador que será histórico", hasta el punto de que espera "que sea como Xavi o Puyol".