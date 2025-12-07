El delantero de la Juventus al que el Sevilla sueña con fichar

El Sevilla tiene previsto reforzar su centro del campo y también su delantera en el mercado invernal y, en lo que respecta a esta última demarcación, es ambicioso. Es por ello por lo que además de en Fábio Silva, ex de la UD Las Palmas ahora en en Borussia Dortmund, mira a la Juventus dispuesto a solicitar al conjunto italiano la cesión de Jonathan David.

El delantero de 25 años, valorado en 45 millones de euros según Transfermarkt, recaló a coste cero en la Juventus el pasado verano tras acabar contrato en el Lille. Sin embargo, Jonathan David no está teniendo el protagonismo esperado y, con solo 2 goles en 18 partidos, podría salir en calidad de cedido este mes de enero. Esto es algo que querría aprovechar el Sevilla, aunque la lesión de Dusan Vlahovic, que no volverá a jugar con la Juventus hasta marzo, podría trastocar los planes del conjunto hispalense.

A favor de la llegada de Jonathan David al Sánchez Pizjuán jugarían los 35 goles y las 12 asistencias que repartió Jonathan David el curso anterior con el Lille.

Fábio Silva, la alternativa del Sevilla a Jonathan David

La alternativa del Sevilla a Jonathan David es un Fábio Silva con el que ya intentó hacerse el pasado verano. Aunque finalmente fue el Borussia Dortmund el que se llevó el gato al agua tras pagar 22,5 millones de euros al Wolverhampton por su fichaje, con Guirassy por delante, el delantero de 23 años podría salir en calidad de cedido en el mercado invernal siendo, para él, una opción interesante el regresar a LaLiga EA Sports de la mano del equipo andaluz.