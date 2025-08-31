El delantero al que va a fichar el Rayo Vallecano

El delantero brasileño Alexandre Zurawski, 'Alemão', también con nacionalidad polaca, es la prioridad del Rayo Vallecano para reforzar su ataque en las últimas horas del mercado de verano, según ha podido saber Efe de fuentes del club, que confía en cerrar la operación sin descartar algún otro movimiento de última hora, tanto en el capítulo de salidas como de llegadas.

La dirección deportiva del Rayo Vallecano que encabeza David Cobeño trabaja a contrarreloj para firmar un delantero que complete el ataque del equipo y reemplace, en parte, las bajas de Sergi Guardiola y Raúl de Tomás, que se han marchado este verano dejando a Randy Nteka y Sergio Camello como las dos principales referencias ofensivas para una temporada con Liga española, Copa del Rey y Liga Conferencia.

Alemão, de 27 años, juega actualmente en el Pachuca mexicano, con el que lleva seis partidos, aunque conoce bien el campeonato español tras su paso por el Real Oviedo, con el que celebró un ascenso a Primera el pasado curso y con el que disputó 83 partidos, marcó 22 goles y dio cinco asistencias en sus dos temporadas de azulón entre 2023 y 2025.

Anteriormente, jugó en diversos equipos brasileños como el Metropolitano, Criciúma, Fluminense do Itaum, Avaí, Juventus Jaraguá, Novo Hamburgo e Internacional de Porto Alegre y también cuenta en su historial con un breve paso por Japón en el Kyoto Sanga en 2018.

La llegada de un delantero no es la única prioridad del Rayo Vallecano ya que otra de las operaciones pendientes es la de firmar un portero si finalmente, en el último momento, se marcha Dani Cárdenas, que vive en el equipo a la sombra del argentino Augusto Batalla, titular indiscutible para Iñigo Pérez.