El delantero al que intentará fichar el Girona para revertir su situación

El Girona no ha podido empezar con peor pie la temporada. Fue goleado en Montilivi por el Rayo Vallecano en su estreno liguero y ha sido goleado en Castellón por el Villarreal. Con solo un gol anotado, el conjunto catalán quiere fichar a Vladyslav Vanat, delantero ucraniano del Dinamo de Kiev, con el objetivo de revertir su situación.

Así lo asegura Nil Solà, que señala que el fichaje del atacante de 23 años no será sencillo para el Girona. Aún así en Montilivi no pierden la esperanza de poder reclutar en sus filas a un Vladyslav Vanat que en 7 partidos con el Dinamo de Kiev ha anotado 3 goles y repartido 2 asistencias.

El mal inicio del Girona que le ha llevado a lanzarse a por Vladyslav Vanat

El Villarreal logró una aplastante victoria (5-0) ante un triste Girona en un encuentro en el que destacó la capacidad realizadora del extremo canadiense Tajon Buchanan, autor de tres tantos.

El equipo de Marcelino García Toral dejó sentenciado el partido en la primera parte, en la que anotó cuatro goles, y en la segunda, aunque bajó el ritmo, tuvo ocasiones para lograr un marcador de escándalo ante un rival hundido y sin ninguna capacidad de respuesta.

El partido apenas tuvo historia, ya que el Girona, tocado anímicamente tras la debacle de la primera jornada, se hundió tras el primer tanto, fruto de un grave error defensivo, y lejos de mostrar la menor capacidad de reacción recibió otros tres golpes antes de la primera media hora.

Los últimos minutos fueron una pesadilla para el Girona, que se limitó a dejar pasar el tiempo para evitar un castigo mayor mientras su rival, saciado de juego y goles, sesteaba con la pelota.