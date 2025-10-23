El delantero al que quiere fichar el Alavés

El Deportivo Alavés cerró este verano el segundo traspaso más caro de su historia vendiendo a Joaquín Panichelli al Estrasburgo por 16,5 millones de euros tras el buen hacer del argentino en su cesión al Mirandés. El conjunto albiazul, por su parte, reforzó su ataque con Lucas Boyé y con Mariano Díaz. Sin embargo, sólo cinco equipo han marcado menos goles que el Alavés en el presente curso, motivo por el que el club babazorro piensa en Samed Bazdar, del Real Zaragoza, para apuntalar su ataque.

El conjunto vasco ha renovado su confianza en Eduardo Coudet y ahora mira a medio y a largo plazo. Es por ello por lo que considera una oportunidad de mercado el poder atar a Samed Bazdar, de 21 años, según afirma Estadio Deportivo.

El delantero llegó al Real Zaragoza en 2024 después de que el conjunto maño pagase 3 millones de euros al Partizán del Belgrado por su fichaje y en su primera temporada disputó un total de 31 partidos anotando 4 goles y 4 asistencias. En el presente curso, por su parte, pese a que el Real Zaragoza es el colista de Segunda División, Samed Bazdar ha participado en 7 encuentros en los que ha marcado un tanto y repartido una asistencias.

Poco podrá hacer el Zaragoza para retener a Samed Bazdar en sus filas si el Alavés toca a su puerta

Dichos registros, que está llamado a mejorar, no pasan desapercibidos para un Deportivo Alavés que le está haciendo un seguimiento exhaustivo. Para hacerse con Samed Bazdar, el club albiazul deberá negociar con el Real Zaragoza, que tiene firmado al delantero hasta 2029. No obstante, dada su situación económica y deportiva, no parece que vaya a poder retener a Samed Bazdar en sus filas, sobre todo, si un Primera como el Alavés llama a su puerta.