El delantero que va a rescindir su contrato con el Atlético de Madrid para fichar por el Sevilla

El Sevilla espera cerrar en las próximas horas el fichaje del delantero hispano-marroquí Abdellah Raihani, que llegaría como agente libre procedente del Atlético de Madrid para firmar un contrato para las dos próximas temporadas, según han informado a EFE fuentes de la operación.

El futbolista barcelonés rescindirá el contrato que lo une hasta 2027 con el Atlético de Madrid después de una temporada en la que apenas ha participado con su filial, de Primera Federación, ya que solo ha jugado en ocho partidos en los que ha anotado dos goles.

Abdellah Raihani, de 21 años, es un ariete barcelonés que ha elegido representar en las categorías inferiores del fútbol internacional a Marruecos, el país de origen de sus padres, y que se formó en el fútbol base de la Damm antes de fichar por el juvenil del Atlético de Madrid en el verano de 2021.

La progresión de Abdellah Raihani en sus primeras campañas en el club colchonero fue enorme, hasta el punto de que el entrenador argentino Diego Simeone lo hizo debutar en Liga en Mendizorroza frente al Alavés en abril de 2024, cuando suplió en los minutos finales al campeón del mundo argentino Nahuel Molina.