Descartado Harry Kane, el Barcelona se debate entre dos delanteros de LaLiga para relevar a Lewandowski

Antes los rumores que le situaban como posible recambio de Robert Lewandowski en el Barcelona, Harry Kane se ha apresurado a decir que es feliz en el Bayern de Múnich y que no se plantea abandonar el conjunto alemán el próximo verano. Otro delantero con el que sueña el equipo azulgrana es Julián Álvarez, aunque la opción más económica que baraja, también en LaLiga EA Sports es la de Etta Eyong, del Levante.

De no alcanzar un acuerdo con el cuadro granota para hacerse con sus servicios a un precio inferior, al Barcelona le costaría 30 millones de euros fichar a Etta Eyong. Por su parte, el Atlético de Madrid no dejará salir a Julián Álvarez por menos de 120.

El fichaje del argentino “solo sería posible si se cumplen dos condiciones: una rebaja de la tasación del jugador hasta que sea realista, y la posibilidad de incluir futbolistas en la operación”, se podía leer al respecto semanas atrás en SPORT.

No obstante, Julián Álvarez podría presionar al Atlético de Madrid para que le dejase marchar al Barcelona. Y Es que, según declaró Hugo Rafael Varas, su primer entrenador, en el diario AS, el delantero de 25 años siente predilección por el conjunto azulgrana. “Recién una persona me decía que se vaya al Barcelona y la verdad es que no está en el Barcelona porque no puso la plata que tenía que poner. Él se iría, porque siempre fue hincha del Barcelona”, afirmó.

Etta Eyong, más económico para el Barcelona que Julián Álvarez

Aún así, de las opciones que baraja, la más económica para el Barcelona es, a día de hoy, la de Etta Eyong. Preguntado por el interés del equipo catalán, el delantero del Levante señaló en GiveMeSport: “Me siento realmente halagado. Significa mucho para mí porque demuestra que mi trabajo duro está dando sus frutos. Pero solo tengo que seguir con mi camino en el Levante y luego ver qué pasa en el futuro” .