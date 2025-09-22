Despedido siete meses después de dejar la Selección

El español Pablo Amo ha sido destituido como técnico del Al Arabi SC catarí por los malos resultados del equipo, que sólo logró una victoria en las cinco primeras jornadas de la liga, informó el club. Pablo Amo, de 47 años, llegó al club de Doha en febrero de 2025, tras abandonar su cargo como segundo entrenador de la selección española que dirige Luis de la Fuente, con la que colaboró en la conquista de la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024.

Durante su breve etapa en Al Arabi, en el que contó con jugadores españoles como Rodri Sánchez y Pablo Sarabia, Amo no logró buenos resultados en las cinco primeras jornadas de la liga catarí, en las que su equipo registró una victoria, un empate y tres derrotas, la más dolorosa ante el Al Duhail (1-8), y es décimo y antepenúltimo en la clasificación.