El dinero que ha pagado el Betis por hacerse con Antony en propiedad

El Betis ha oficializado este lunes el fichaje del extremo brasileño Antony dos Santos para las próximas cinco temporadas procedente del Manchester United inglés, al que el club sevilano pagará unos 25 millones de euros más la mitad de una posible plusvalía en caso de venta, informaron a EFE fuentes de la operación.

En los habituales hilos en las redes sociales para consumo de las huestes propias, el Betis ha ido desgranando mensajes como que 'nunca hay que enamorarse de un jugador cedido' aunque ya 'es demasiado tarde'; o el de 'así es Triana sí, sí', en referencia a una histórica sevillana y al apodo del brasileño, 'Antonio de Triana', en los seis meses que militó como cedido desde el pasado mes de febrero con un magnífico rendimiento (9 goles y 6 asistencias en 26 encuentros oficiales), lo que que ha llevado al club verdiblanco a apostar por su fichaje definitivo.

Con el Puente de Triana de fondo, primero vacío y luego con una 'Cabra' alusiva a otro de los apodos del extremo, el Betis señala que 'Antonio ha cambiado Triana, pero el Betis lo ha cambiado a él' antes de anunciar definitivamente el fichaje de Antony, que llevará el dorsal '7', hasta 2030.

De 25 años e internacional absoluto con Brasil en dieciséis ocasiones, el atacante paulista, consciente de que no entraba en los planes de Rubén Amorim, el entrenador portugués del Manchester United, se ha mantenido firme todo el verano en su idea de volver al Betis, lo que ha facilitado las arduas negociaciones entre clubes que se han prolongado durante los dos últimos meses.

Formado en la cantera del Sao Paulo, Antony debutó en 2018 con el primer plantel y fue traspasado en el verano de 2020 al Ajax neerlandés, donde explotó como futbolista de alto nivel hasta el punto de que el Manchester United pagó por él 95 millones de euros dos años después.

El rendimiento de Antony en sus dos campañas y media en Inglaterra, sin embargo, fue tan irregular como la marcha del club mancuniano y sus números, aunque honorables, no justificaron la enorme inversión: 12 goles y cinco asistencias en 96 partidos oficiales.

El punta paulista llegara en la noche de este lunes al aeropuerto de San Pablo de Sevilla para ponerse desde ya a las órdenes del técnico chileno Manuel Pellegrini.