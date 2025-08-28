El dinero que va a recibir la Real Sociedad por la venta de Urko González al Espanyol

La Real Sociedad y el Real Club Deportivo Espanyol han alcanzado un acuerdo para el traspaso del centrocampista Urko González de Zárate al club catalán, que pagará 5 millones de euros y el 20% de la plusvaía de una futura venta.

El futbolista, que ha firmado por cinco temporadas, superó, por la mañana y sin problemas, la habitual revisión médica en la Clínica Corachán de Barcelona.

El Espanyol abonará 5 millones de euros a la Real Sociedad, que se reserva un 20% de la plusvalía de un futuro traspaso de Urko González a un tercer equipo, además de asegurarse también el derecho de tanteo, han informado fuentes de la negociación.

La Real Sociedad ha expresado, en un comunicado, su agradecimiento al jugador por su compromiso, dedicación y profesionalidad, al tiempo que le ha deseado lo mejor para su futuro profesional

El jugador alavés llegó a Zubieta en edad cadete y fue ascendiendo categorías hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2020-2021, en un partido en Anoeta contra el Real Madrid.

González de Zárate no ha logrado hacerse un hueco en el primer equipo, ni siquiera tras la marcha del indiscutible Martín Zubimendi al Arsenal. En los planes del entrenador txuri urdin, Sergio Francisco, dos jugadores dela cantera, Jon Gorrotxategi y Beñat Turrientes, estaban por delante en la posición de medio centro.

Urko González llegó al Espanyol el curso pasado, aunque en calidad de cedido. El jugador, de 24 años, disputó 17 partidos, 16 de ellos en el once inicial, siendo uno de los más usados por el cuerpo técnico periquito.

La llegada del jugador, de 24 años, era una de las prioridades de la dirección deportiva, liderada por Fran Garagarza. Urko conoce el club, sus compañeros y el estilo de su entrenador, Manolo González, por lo que su adaptación debería ser rápida.