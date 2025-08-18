Dos equipos, uno en LaLiga, amenazan la continuidad de Kubo en la Real Sociedad

El Atlético de Madrid, que ha comenzado la temporada con derrota ante el Espanyol, quiere cerrar su plantilla fichando a Takefusa Kubo a la Real Sociedad. Sin embargo, para poder hacerse con el extremo de 24 años, cuyo 50 por ciento de los derechos sigue perteneciendo al Real Madrid, debe aligerar su plantilla. Además, debe moverse rápido ya que el Tottenham también amenaza con hacerse con sus servicios.

Sobre el interés de ambos equipos ha hablado GiveMeSport, que señala que Takefusa Kubo tiene una cláusula de 70 millones de euros. Si bien la Real Sociedad está dispuesta a negociar por debajo de dicho precio, su fichaje supondría un importante esfuerzo económico tanto para el Atlético de Madrid como para el Tottenham, y es que el cuadro txuri-urdin deberá repartir con el Real Madrid la mitad de su traspaso.

El Tottenham, rival del Atlético de Madrid en la puja por sacar a Kubo de la Real Sociedad

Ambicioso tras haber renovado al Cuti Romero pese al interés del Atlético de Madrid en su fichaje, y motivado tras la conquista de la pasada edición de la Europa League, el Tottenham se ha fijado un ambicioso objetivo en LaLiga EA Sports como fichar a Takefusa Kubo de la Real Sociedad.

Takefusa Kubo que afronta su cuarta temporada con la Real Sociedad, se ha estrenado esta campaña con gol frente al Valencia. En total ha disputado ya 138 partidos con el conjunto donostiarra, con el que ha anotado 24 goles y repartido 14 asistencias.