Los dos futbolistas españoles a los que el Nápoles va a fichar por 34 millones

El Nápoles ultima los fichajes de dos futbolistas españoles

BRATISLAVA (ESLOVAQUIA), 14/06/2025.- El centrocampista de la selección española Juanlu Sánchez (i) cabecea un balón ante Constantin Grameni, de Rumanía, durante el partido del Europeo sub-21 que España y Rumanía has disputado este sábado en el Estadio Nacional de Bratislava. EFE/RFEF SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
España - Inglaterra: horario y dónde ver online TV, Europeo Sub21 2025RFEFAgencia EFE
El Nápoles, vigente campeón de Italia, ultima las incorporaciones de los españoles Miguel Gutiérrez y Juanlu Sánchez, procedentes del Girona y el Sevilla, respectivamente.

Antonio Conte, entrenador del club partenopeo, reforzará de esta manera el lateral zurdo con la llegada de Miguel Gutiérrez, que peleará con el uruguayo Mathías Olivera por un puesto en el once titular.

Miguel Gutiérrez, de 24 años y canterano del Real Madrid, firmará, tal y como apuntan medios italianos, hasta 2030, por las próximas 5 temporadas, en una operación que se cerrará alrededor de los 18 millones de euros.

El lateral zurdo salió del combinado blanco en 2022 y se asentó en la máxima categoría del fútbol español de la mano del Girona de Míchel, que llegó a disputar Liga de Campeones esta última campaña.

Titular indiscutible por el carril zurdo, Miguel Gutiérrez disputó un total de 112 partidos con el Girona en los que anotó 6 goles, uno de ellos en 'Champions, y en los que dio un total de 18 asistencias.

Además, es internacional español desde la sub-17 y ganó los Juegos Olímpicos de 2024.

Antonio Conte sumará efectivos también para el centro del campo con la incorporación de Juanlu Sánchez procedente del Sevilla. El andaluz, que cumplirá 22 en agosto, disputó este verano la Eurocopa Sub-21 con la selección española, ganó también el oro olímpico junto a Miguel Gutiérrez.

Juanlu Sánchez ha jugado con el primer equipo 73 partidos oficiales en los que ha marcado 6 goles y ha dado 8 asistencias.

La operación, según informan medios locales, rondará los 16 millones de euros.

En ese centro del campo, Juanlu Sánchez tendrá que pelear por el puesto con jugadores de renombre como Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa, Scott McTominay, Stanislav Lobotka o Billy Gilmour.

