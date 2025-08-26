Los dos futbolistas a los que Giráldez ha descartado para medirse al Betis y a los que el Celta busca salida

El defensa ghanés Joseph Aidoo y el extremo argentino Franco Cervi, a los que la dirección deportiva del Celta de Vigo busca una salida antes del cierre del mercado de fichajes, son los únicos futbolistas disponibles que no han entrado en la convocatoria de Claudio Giráldez para el partido de este miércoles contra el Betis.

El entrenador del Celta de Vigo ha citado a 25 futbolistas, por lo que este miércoles tendrá que hacer un nuevo descarte antes del partido. En la primera jornada, Claudio Giráldez dejó fuera a Damián Rodríguez ante el Getafe y el pasado fin de semana fue Hugo Álvarez el que no viajó a Mallorca.

La única baja por la lesión es la del internacional sueco Carl Starfelt, que se lesionó en entrenamiento previo al debut liguero contra el Getafe en Balaídos.