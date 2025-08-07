El Elche ficha a un ex del Real Madrid

El Elche ha llegado este jueves a un acuerdo con el Cádiz para la cesión de Víctor Chust, ex del Real Madrid. El central de 25 años y que "se incorpora al conjunto franjiverde en calidad de cedido con opción de compra condicionada al cumplimiento de objetivos". Así lo indicó el club ilicitano en su página web.

"Es un defensa central formado en las categorías inferiores del Real Madrid, club con el que llegó a debutar con el primer equipo en partido oficial", agregó el comunicado oficial del Elche.

"Posteriormente, firmó por el Cádiz, donde ha acumulado experiencia en Primera y Segunda División, demostrando solvencia, disciplina táctica y un alto nivel competitivo en la élite del fútbol español", subrayó la nota de prensa franjiverde.

Nacido el 5 de marzo de 2000 en Valencia, con España en categorías inferiores "fue campeón de Europa sub-19 y ha sido un habitual en las convocatorias de la Sub-21, destacando por su capacidad de anticipación, buen juego aéreo y solidez en el marcaje".

"A pesar de su juventud, cuenta con más de 60 partidos en la máxima categoría, a los que añade un bagaje formativo de primer nivel", destacó el texto de prensa.

"Con buena salida de balón, temple en el eje de la zaga y liderazgo, Víctor Chust refuerza la defensa franjiverde aportando fiabilidad y experiencia. A sus 25 años, Víctor Chust llega al Martínez Valero como una pieza clave en el ambicioso proyecto deportivo del Elche", zanjó la nota.