Enrique Cerezo confirma la decisión del Chelsea con Joao Félix

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró este martes que no sabe «cual será el futuro de Joao Felix», el delantero cedido al Chelsea por el club rojiblanco, y que no cree que sea un trámite complicado porque «un buen jugador siempre tiene sitio en cualquier equipo».

“La noticia de que Pochettino no cuenta con él es de hace menos de 24 horas, no tenemos nada previsto. Si no cuenta con él vendrá aquí, ya veremos qué es lo que pasa. Pero es un jugador del Atlético de Madrid» indicó el dirigente rojiblanco, que acudió a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, invitado por la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), en reconocimiento a su gestión empresarial.

Enrique Cerezo, que cumplió el domingo pasado 20 años como presidente del Atlético de Madrid, ha conseguido diez títulos con el club: dos Ligas, tres Europa League , una Copa del Rey, tres Supercopas de Europa y una Supercopa de España. Asimismo, el femenino ha conquistado tres Ligas, dos Copas de la Reina y una Supercopa de España.

«Haber conseguido diez títulos en veinte años está bien. Ganar en los últimos ocho años dos ligas creo que es muy importante. No hay ningún equipo en estos ocho años que haya ganado más de dos ligas. Hemos tenido la suerte de formar un gran equipo después de unos momentos difíciles», expresó.

«Quedar segundos en liga es muy importante, y lo vamos a intentar en este último partido que queda. Vamos a ir a Villarreal a ganar y esperamos que el Athletic de Bilbao haga lo mismo aquí en Madrid», expresó acerca de la última jornada, en la que podría colocarse en segunda posición por delante del Real Madrid.

Por otro lado, se pronunció sobre los insultos en el fútbol: «Se puede intentar que el público no insulte, pero ya sabemos la tensión que hay en un partido de fútbol y conseguir eso es un partido difícil. A mí me han estado insultando durante muchísimos años, me han llamado de todo y hasta me han amenazado de muerte» explicó el presidente del Atlético de Madrid.