Un equipo español, entre los que amenazaron la continuidad de Nteka en el Rayo Vallecano

Aunque el Rayo Vallecano escuchó ofertas por Randy Nteka este verano, las salidas de Raúl de Tomás y de Sergi Guardiola cerraron la suya. Y es que el conjunto franjirrojo no se hizo con Alemao hasta unas horas antes de que cerrase el mercado. Esa es la razón por la que el Rayo Vallecano no ha inscrito al delantero de 27 años para la Conference.

Ahora, probablemente, tanto el club madrileño como el propio Randy Nteka se arrepienten de que no cristalizase su fichaje por el Elche, equipo de LaLiga EA Sports que quiso hacerse con sus servicios según MARCA. También en Grecia el Aris de Salónica tanteo al delantero, algo que igualmente hicieron desde Rusia el Sochi, el CSKA de Moscú y el Rubin Kazan. Además, el angoleño recibió el interés de varios equipos de Catar.

Nteka dijo ser feliz en el Rayo Vallecano

“Estoy muy contento aquí, renové porque sentía que era lo mejor para mí. Este es un año histórico para el club y quiero ser parte de él”, decía el pasado mes de agosto Randy Nteka en Radio MARCA.

Con contrato en vigor con el Rayo Vallecano hasta 2028, Randy Nteka ha participado en lo que va de temporada en cuatro encuentros, dos de Liga y dos de clasificación para la Conference League, competición para la que finalmente no ha sido inscrito.

Pese al poco protagonismo que ha tenido en el conjunto franjirrojo, Randy Nteka ha sido internacional con Angola, algo de lo que también habló en dicha entrevista. “Es un orgullo jugar con la selección de mi padre. Estamos preparados para competir con las mejores”, comentó al respecto.