Un equipo de LaLiga contacta con los agentes del hijo de Robinho para conocer su precio

Al igual que hizo en su día su padre, Robinho Júnior podría dejar el Santos para dar el salto a Europa y jugar en LaLiga EA Sports. En su caso, en lugar de para recalar en el Real Madrid, para hacerlo en el Espanyol.

Así lo asegura desde Brasil Globo Esporte, que desvela que ya se han producido los primeros contactos entre el conjunto blanquiazul y los agentes de Robinho Júnior para conocer su precio.

Robinho Júnior es un extremo zurdo de 17 años que cumplirá la mayoría de edad el próximo 17 diciembre, convirtiéndose así en una opción para el Espanyol. Falta por determinar si el cuadro perico tiene previsto mover ficha por él en enero o si esperará para hacerlo hasta el próximo verano con el riesgo que ello puede suponer, ya que otros equipos podrían sumarse a la puja por el delantero. Y es que el hijo de Robinho está haciendo méritos para dar el salto a Europa. En 21 partidos con el Santos esta temporada, ya ha anotado 4 goles.

Robinho podría ver a su hijo fichar por el Espanyol desde la cárcel

El pasado mes de septiembre, la justicia brasileña rechazó un recurso presentado por la defensa de Robinho, quien cumple en Brasil una condena de nueve años de cárcel por violación, por lo que sigue en prisión.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia afirmaron que los argumentos de los abogados ya fueron tratados y posteriormente rechazados hasta tres veces en la Corte Suprema y, por tanto, votaron de forma unánime por denegarlo. La defensa de Robinho sostenía que la justicia brasileña no tomó en cuenta la discusión sobre la retroactividad de una ley migratoria que permite el cumplimiento en Brasil de una pena impuesta en el exterior.

Según la defensa, como la ley fue aprobada en 2017, varios años después de la violación que el exfutbolista cometió en Italia, esta no podría ser aplicada a su caso.

El exjugador de clubes como Real Madrid, Milan y Manchester City fue condenado en el país europeo en 2017 por la violación grupal a una mujer, ocurrida en una discoteca de Milán en 2013.

Robinho no pudo ser encarcelado entonces porque, antes de conocerse la sentencia, regresó a Brasil, donde la Constitución prohíbe la extradición de sus nacionales.

El exdelantero fue arrestado en la ciudad de Santos en marzo del año pasado después de que un tribunal brasileño homologara la condena y permitiera su cumplimiento en el país sudamericano. Un día después, ingresó en prisión.