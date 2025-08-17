El equipo de LaLiga que negocia el fichaje de Eric Bailly

Sin equipo desde que el pasado 30 de junio terminase contrato con el Villarreal, Eric Bailly podría encontrar acomodo en un nuevo equipo de LaLiga EA Sports. El Real Oviedo, que ha regresado a Primera División cayendo 2-0 ante el siubmarino amarillo, busca apuntalar su zaga y con ese objetivo negocia para hacerse a coste cero con el central de 31 años.

Así lo asegura La nueva España, que recuerda que Eric Bailly disputó 12 partidos con el Villarreal la pasada temporada. De recalar en el Real Oviedo, el costamarfileño tendría mayor protagonismo.

El estreno con derrota del Oviedo que le ha llevado a lanzarse a por Eric Bailly

El Villarreal logró este viernes una cómoda victoria ante el Real Oviedo, condicionado por la expulsión de Alberto Reina en la primera parte y al que en la primera jornada del campeonato liguero amargó su regreso a Primera División 24 años después.

El conjunto de Marcelino García Toral fue muy superior durante todo el encuentro a su rival, aunque el Real Oviedo, que tuvo en su portero Aarón Escandell a su mejor jugador, tuvo la opción de adelantarse en el marcador en los primeros minutos en una pena máxima errada por el venezolano Salomón Rondón.

Después, llegó la expulsión del visitante Alberto Reina por doble amarilla y, de manera casi inmediata, los tantos con los que Etta Eyong y Pape Gueye encarrilaron ya antes del descanso el triunfo 'groguet'. La debilidad defensiva mostrada por el Real Oviedo es la que le ha llevado a lanzarse a por un central de la experiencia de Eric Bailly.