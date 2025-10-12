El equipo de LaLiga en el que se plantea recalar Gonzalo para tener opciones de ir al Mundial

Aunque Gonzalo García se ganó la confianza de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, ambicioso, sueña con estar en el próximo Mundial. Sin embargo, para ser una opción para Luis de la Fuente necesita minutos que no va a tener en el Real Madrid, motivo por el que se plantea salir en calidad de cedido en el mercado invernal rumbo al Betis, equipo de LaLia EA Sports que está dispuesto a ofrecerle acomodo.

El conjunto verdiblanco, además, está disputando la Europa League, lo que le convierte en una opción muy interesante para Gonzalo García. El Betis escuchará ofertas en el mercado invernal por Chimy Ávila y por Bakambu, por lo que Gonzalo García pelearía por un puesto en el once con Cucho Hernández.

El Real Madrid, por su parte, con Endrick recuperado, podría dar luz verde a la cesión de Gonzalo García, para el que, a sus 21 años, tener minutos en LaLiga EA Sports, resultaría muy positivo. De momento, en el conjunto blanco, ha participado en 101, anotando un tanto en el único partido de Champions que ha disputado.

Gonzalo saldría del Real Madrid rumbo al Betis con la esperanza de poder ir al Mundial

Gonzalo García, que ha sido convocado con la Sub-21, reconocía días atrás que sueña con estar en el próximo Mundial, lo que le podría empujar al Betis pese a que en verano decidió permanecer en el Real Madrid. “Tengo una ambición máxima y sería un orgullo representar a mi país en la absoluta. Y ya que viene el Mundial, poder entrar en esa lista. Pero estoy en la Sub-21 con dos objetivos claros, clasificarnos para la Eurocopa y para los Juegos, sólo pienso en eso”, afirmó en El Larguero.