El equipo de LaLiga que ha reconocido haberse sumado al Celta a la puja por Denis Suárez

Si recientemente Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, se mostró abierto a acoger a Denis Suárez en su plantilla; ahora ha sido Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, quien reconoció que el club albiazul se había sumado a la puja por el centrocampista del Villarreal.

“Obviamente es un jugador que me gusta”, confesó Sergio Fernández, que admitió que el caché de Denis Suárez es uno de los impedimentos para abordar su fichaje.

“Buscamos que al cierre del mercado podamos tener las posiciones bien dobladas con la idea de cumplir los objetivos. Hay algunos jugadores que saben que su papel en el equipo será mínimo, por lo que deberán tomar una decisión a partir de ello”, explicó el director deportivo del Alavés.

Hugo Novoa, Nikola Maras, Abde Rebbach y Gustavo Albarracín podrían salir del equipo y se podría producir algún traspaso de jugadores importantes. “Hay que estar preparado”, añadió.

El Alavés se ha sumado al Celta de Vigo a la puja por Denis Suárez

Días atrás, el entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, reconoció que Denis Suárez, con pasado como celeste, era una posibilidad para reforzar la línea de ataque. “Es un jugador que conocemos bien, que nos gusta, pero no sé si hay algún avance con algún jugador en este momento. Estamos pensando en el partido de Mallorca, no es el momento de hablar. Para Mallorca no va a venir nadie”, afirmó en la rueda de prensa previa al choque contra el Mallorca.

El técnico celeste insistió en la necesidad de reforzar la línea de ataque con “un enganche” que ayude a dar “ese último paso”, pero dejó claro que la derrota ante el Getafe vino más porque no atacaron bien que por la ausencia de ese perfil en la plantilla.

“A principio de semana sí que hablamos del mercado, ahora estamos concentrados con toda nuestra energía en el partido. Sabemos que los últimos días de mercado son importantes, que se aceleran procesos que a lo mejor parecen más parados y tenemos que estar alerta de lo que pueda pasar para salir o para incorporar”, explicó.