El equipo de LaLiga al que el Sevilla va a ceder a Adrià Pedrosa

Sin sitio en el Sevilla, Adrià Pedrosa ha encontrado un nuevo equipo en LaLiga

Adria Pedrosa of Sevilla FC and Adrian Liso of Getafe CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Getafe CF at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on August 25, 2025, in Sevilla, Spain. AFP7 25/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Adrià Pedrosa con el SevillaAFP7 vía Europa PressEuropa Press
El Sevilla y el Elche están próximos a alcanzar un acuerdo para la cesión hasta final de temporada del lateral izquierdo Adrià Pedrosa al conjunto franjiverde, que se reservaría una opción de compra al término del periodo de préstamo, según informaron a EFE fuentes de la negociación.

Es significativo que Adrià Pedrosa, que el lunes disputó los minutos finales del encuentro perdido frente al Getafe (1-2), no forme parte de la expedición sevillista que jugará el sábado en el campo del Girona, a pesar de las múltiples ausencias que tiene el entrenador argentino Matías Almeyda en la línea defensiva.

Adrià Pedrosa, de 27 años y con contrato hasta junio de 2028, llegó al Sevilla hace dos veranos como agente libre procedente del Espanyol y ha disputado 76 partidos oficiales con la camiseta sevillista, en los que ha marcado tres goles y ha repartido cinco asistencias.

