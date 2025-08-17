El equipo de LaLiga al que el Sevilla va a ceder a Rafa Mir

Rafa Mir, que ha regresado al Sevilla tras su cesión al Valencia, volverá a abandonar a préstamo el equipo andaluz. Si bien el Botafogo brasileño había sonado como posible destino del delantero, el futbolista de 28 años ha encontrado en el Elche un club dispuesto a ofrecerle acomodo en LaLiga EA Spors.

Dado que el Sevilla quiere liberar masa salarial, cederá a Rafa Mir a un Elche que no puede hacer frente a su traspaso. Lo que sí hará el conjunto ilicitano es asumir gran parte de su ficha. Así lo asegura Estadio Deportivo, que afirma que Rafa Mir ha dado prioridad a seguir en LaLiga EA Sports.

Rafa Mir cambiará el Sevilla por el Elche

Rafa Mir disputó pasada temporada con el Valencia 770 minutos en 22 partidos, 20 en LaLiga EA Sports (un gol y dos asistencias) y 2 en la Copa del Rey (un tanto). El atacante de Cartagena tiene contrato con el Sevilla por dos temporadas más, hasta junio de 2027. Rafa Mir fichó por el club andaluz en el verano de 2021 previo pago de unos 16 millones de euros al Wolverhampton inglés, que antes también lo había tenido cedido en Las Palmas, Nottingham Forest y Huesca, y con la camiseta sevillista jugó 105 encuentros con 24 goles marcados (13 en la 2021-2022, 8 en la 2022-2023 y 3 en la 2023-2024) y 2 asistencias.

Tras una negociación frustrada para su cesión a finales de enero de 2024 al Valencia, que desencadenó una disputa con el anterior director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, y que no volviera a jugar ningún minuto esa temporada, el pasado verano se concretó su salida a préstamo al club valencianista.

En el último curso, la trayectoria en el equipo che de Rafa Mir ha sido muy irregular, marcada primero por las lesiones y después por un asunto extradeportivo, después de que el delantero fuera denunciado por una presunta judicial y se viera involucrado en un proceso judicial que aún está abierto.

Ahora Rafa Mir tendrá una nueva oportunidad de la mano del Elche.