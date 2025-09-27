El equipo que ha llamado a Benzema para intentar su fichaje

José Mourinho dispuso de un elevado presupuesto para refuerzos en el Fernerbahçe y también dispondrá de él en el Benfica. Es por ello por lo que, ambicioso, ha llamado a Karim Benzema, que a sus 37 años podría regresar a Europa.

Karim Benzema, que es el tercer futbolista mejor pagado del mundo tras Cristiano Ronaldo y Leo Messi, tiene contrato hasta el próximo 30 de junio con el Al-Ittihad. Sin embargo, el conjunto saudí tiene intención de ampliar el vínculo que les une, por lo que ha ofrecido al que fuera delantero del Real Madrid renovar por una temporada.

En el Benfica, por su parte, tendría un sueldo bastante modesto en comparación, aún así José Mourinho confía en que puede seducirle con la posibilidad de regresar a Europa para que se sume a su nuevo proyecto. Al menos con esa intención le ha llamado según afirma MARCA.

De poner rumbo al Benfica, Karim Benzema no sólo regresaría a Europa sino que residiría bastante cerca de Madrid. Además recalaría en un equipo en el que, con su misma edad, Nicolás Otamendi es uno de los pilares. También en una liga en la que su excompañero Pepe pudo extirar su carrera hasta los 41 años.

Benzema, el gato de Mourinho con el que podría reencontrarse en el Benfica

Cabe señalar que Karim Benzema coincidió con José Mourinho en su segunda, tercera y cuarta temporada en el Real Madrid, club en el que militó un total de catorce. A las órdenes del técnico portugués, que llegó a referirse a él como el gato al que llevar a cazar cuando no estaba el perro (Gonzalo Higuaín), disputó un total de 150 partidos en los que anotó 78 goles y repartió 49 asistencias. ¿Volverán a reencontrarse ambos en el Benfica?