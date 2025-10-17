El equipo que mejor juega de la liga española según Lisci, entrenador de Osasuna

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, afirmó este viernes que el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone es "el equipo que mejor juega de la liga española", además de recalcar que su equipo no tiene "necesidad" de sumar puntos fuera de casa, aunque sí "es importante" empezar a hacerlo.

"Tenemos que entender bien los puntos de presión, que es lo que hemos trabajado, porque es un equipo que juega muy bien. Para mí, actualmente, es el equipo que mejor juega en la liga española", aseguró el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido contra el conjunto rojiblanco, en la novena jornada de LaLiga EA Sports.

El técnico rojillo explicó que han estado trabajando "muy bien ciertas situaciones" sobre dónde pueden "ser más agresivos y dónde menos", por lo que el objetivo es "ser capaces de interpretarlos bien para conseguir tener un bloque un poco más alto". "Yo creo que por ahí pasa mucho partido, porque eso te permite luego transitar bien, tener un poco más de control del juego, y no robar demasiado atrás", argumentó.

Simeone, el artífice de que el Atlético sea el equipo que mejor juega de la liga española según Lisci

Alessio Lisci se deshizo en elogios hacia la figura del 'Cholo' y comentó que "es un gran entrenador". "Lo ha demostrado en la trayectoria que tiene. No es fácil estar tantos años en el mismo club. Es verdad que han ido evolucionando, pero también porque han conseguido logros que han hecho entrar más dinero. Creo que Simeone tiene mucho mérito porque ha cambiado su estilo con los años", razonó.

"Es un equipo capaz de tener esa fluidez que a mí me gusta en intercambio de posiciones, pero con equilibrio. Es muy difícil y ellos lo están logrando. Es verdad que fuera de casa no han puntuado, pero han merecido hacer muchos más puntos de los que han hecho. Creo que están jugando muy bien y la verdad es que la propuesta que tienen me parece muy moderna", añadió el ex entrenador del Mirandés.

Cuestionado por las cuatro derrotas que llevan esta temporada fuera de casa, apuntó que no tienen "necesidad", ya que eso sucede "cuando estás con el agua al cuello", pero sí considera que "es importante empezar a sumar" como visitantes.

"Me encantan los partidos difíciles y quiero que tengamos hambre de que esto sea lo normal. Me encanta jugar contra los mejores y estoy con muchas ganas de mañana. No debe ser una excusa, sino una motivación", subrayó.

Por último, también hizo referencia a los temas que ha tratado de mejorar durante el parón de selecciones, destacando "la salida de balón", y la "transición". "Hemos trabajado también situaciones muy específicas de cara al partido. Tenemos que ir con personalidad y con ganas de hacer un partido muy bueno, más allá del marcador", zanjó.