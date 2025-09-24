El equipo al que se ha ofrecido a entrenar Raúl González

El exfutbolista y técnico Raúl González Blanco, hasta la temporada pasada técnico del filial del Real Madrid, se habría ofrecido para hacerse cargo del banquillo del Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga alemana.

Según publica el semanario germano 'Sport Bild', el agente del entrenador, Ginés Carvajal, se habría puesto en contacto con la directiva del Borussia Mönchengladbach para que el exfutbolista sea el entrenador del club alemán. Raúl González, que entrenó durante seis años (2019-2025) al Real Madrid Castilla, ha estado vinculado en varias ocasiones con clubes alemanes, sobre todo, al Schalke 04, equipo en el que jugó en la recta final de su carrera profesional.

El Borussia Mönchengladbach destituyó a Gerardo Seoane, técnico suizo de origen español, después de disputadas solo tres jornadas de la liga alemana, y el entrenador del filial del club alemán, Eugen Polanski, se hizo cargo entonces del primer equipo de forma interina. Los dirigentes del club consideran que Eugen Polanski podría hacerse con el puesto de forma permanente según sea su rendimiento inmediato, aunque 'Bild' informa de que Raúl González se ha ofrecido a la entidad para hacerse cargo del banquillo del cinco veces campeón de la Bundesliga.