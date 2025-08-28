El equipo que quiere fichar a Albiol

El ofrecimiento de Raúl Albiol ha tenido respuesta. El central de 39 años, sin equipo desde que el pasado 30 de junio terminase contrato con el Villarreal, va a viajar a Italia para conocer personalmente el proyecto del Pisa, equipo que quiere ficharle.

El defensor, que jugó su último partido el pasado mes de diciembre ante el Leganés, se ofreció recientemente para jugar en Italia en una entrevista para Corriere dello Sport. “La idea es seguir jugando. El sueño es hacerlo en Italia. Nunca, nunca, nunca pensé en retirarme. Sigo siendo competitivo. Es sólo que mi contrato con el Villarreal ha expirado y ahora estoy esperando. Mi familia y yo tenemos un sueño: terminar nuestra carrera en Italia. Lo pasamos genial en Nápoles, es un país muy parecido a España. Siempre tenemos las puertas abiertas a Italia. ¿Y sabes qué? Todos queremos irnos allí juntos”, dijo Raúl Albiol, que tras su paso por el Real Madrid defendió los colores del Nápoles desde 2013 hasta 2019.

Ahora, según el periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio, que es el que ha desvelado que Raúl Albiol va a viajar a Italia, tiene una propuesta encima de la mesa del Pisa.

Albiol podría acabar en el Pisa tras ofrecerse también en Alemania

Cabe señalar que, tras esa entrevista, Raúl Albiol se mostró abierto también a jugar en Alemania en otra para Bild. “Estoy abierto a cualquier cosa a nivel mundial, incluido un proyecto en la Bundesliga. Nunca he jugado en un club alemán, pero imagino que sería sumamente atractivo por el fútbol ofensivo y el excelente ambiente en los estadios. Sin duda, sería fantástico jugar allí”, declaró el central.