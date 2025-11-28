El equipo que quiere traer a Fabio Silva de vuelta a LaLiga

El Sevilla, que fue uno de los equipos que quiso fichar a Fábio Silva el pasado verano, no pudo hacer nada cuando el Borrusia Dortmund irrumpió en la puja por el delantero motivado por su buen hacer en la UD Las Palmas. Sin embargo, pese a que el conjunto alemán pagó 22,5 millones de euros al Wolverhampton por hacerse con sus servicios, el futbolista de 23 años no está teniendo el protagonismo que se esperaba. Así pues, para que el portugués no vea frenada su progresión, podría poner rumbo nuevamente a LaLiga EA Sports en el mercado invernal en calidad de cedido. De ser así, el Sevilla será uno de los equipos dispuestos a ofrecer acomodo a Fábio Silva.

El club de Nervión quiere aprovechar que el luso tiene a Guirassy por delante en el Borussia Dortmund para reforzar con él su delantera de cara al segundo tramo de la temporada. Y es que la dirección deportiva del Sevilla considera necesaria la incorporación de un goleador que ayude a Isaac Romero.

Si bien Fábio Silva sólo ha anotado un gol y repartido una asistencia en los 10 partidos que ha disputado con el Borussia Dortmund esta temporada; el curso anterior, donde militó a préstamo en la UD Las Palmas, marcó 10 tantos en 25 encuentros.

Alguien deberá salir para hacer sitio a Fábio Silva en el Sevilla

Además de con un delantero, el Sevilla tiene previsto reforzarse con un nuevo centrocampista en enero. Para hacer sitio a ambos deberá dar salida a alguno de sus futbolistas en el mercado invernal.