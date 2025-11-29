El equipo que sueña con fichar a Luis Enrique como nuevo entrenador

Si en las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que el Liverpool pida a Jürgen Klopp que se haga cargo de su banquillo hasta final de temporada en sustitución de Arne Slot, de cara al siguiente curso sueña con Luis Enrique como nuevo entrenador.

El técnico asturiano tiene contrato con el PSG hasta 2027 y es toda una institución en el conjunto francés. Tras las salidas de Kylian Mbappé, de Leo Messi y de Neymar, Luis Enrique se ha convertido en la gran estrella del cuadro parisino y en el primer técnico que ha conquistado una Champions para el PSG. Así pues, se antoja complicado que Al-Khelaifi, que quiere renovarle, le deje marchar.

No obstante, cumplido el objetivo con el que fichó por el PSG, Luis Enrique podría ver con buenos ojos emprender una nueva aventura en la Premier League, donde nunca ha entrenado. Lo haría de la mano de un equipo como el Liverpool, que este verano ha gasta más de 480 millones de euros en fichajes.

Los pobres resultados que animan al Liverpool a pensar en Luis Enrique como nuevo entrenador

Y precisamente porque alguno de ellos como, Florian Wirtz, no están funcionando, y porque Mohamed Salah, su gran estrella, no parece contenta, en Anfield se plantean prescindir de un Arne Slot que conquistó la Premier League la temporada pasada. El Liverpool, viene de caer 1-4 ante el PSV en Champions y sólo ha ganado tres de los últimos doce encuentros. Decimosegundo clasificado en la Premier League, el conjunto inglés piensa en un nuevo entrenador y sueña con Luis Enrique tal y como asegura The Sun.