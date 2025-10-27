El equipo que ha vetado el fichaje de Lewandowski

El Barcelona busca un nuevo delantero de cara a la próxima temporada, para la que no cuenta con Robert Lewandowski, del que querría ahorrarse su elevada ficha. Si bien el delantero polaco de 37 años ya ha sido relacionado en LaLiga EA Sports con el Atlético de Madrid; en la Premier League, el Manchester United ha descartado su fichaje.

Así lo asegura The Sun, que señala que Sir Jim Ratcliffe, máximo mandatario del conjunto inglés, ha establecido como imposible la operación y ha bloqueado cualquier tipo de conversación que se pudiera estar produciendo con su entorno.

Los motivos por los que el Manchester United ha vetado el fichaje de Lewandowski

Vetando el fichaje de Robert Lewandowski, el Manchester United quiere reafirmar su apuesta por Benjamin Sesko como 9. El conjunto inglés pagó 76,5 millones de euros al Leipzig en verano por el delantero de 22 años, que solo lleva dos goles en los 10 partidos que ha disputado esta temporada. Además, el Manchester United también apuntaló su ataque con Matheus Cunha, ex del Atlético de Madrid, por el que pagó 74,2 millones al Wolverhampton; y por Bryan Mbeumo, por el que pagó 75 al Brentford. Teniendo en cuenta que la edad media de los tres es de 24 años, apostar por un delantero de 37 como Robert Lewandowski estaría fuera de lugar. Más todavía si se tiene en cuenta que cobra más de 600.000 euros semanales.

A su vez, según el citado medio, el máximo mandatario del Manchester United considera que haber fichado en su día a Cristiano Ronaldo, a Raphaël Varane, a Edinson Cavani y a Bastian Schweinsteiger, cuando sus mejores años ya habían pasado, no fue acertado. “Todos ellos resultaron ser errores graves, costándole al United decenas de millones en el mercado de fichajes y casi la misma cantidad en salarios”, se puede leer en The Sun.