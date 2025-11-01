Los equipos de LaLiga a los que Endrick ha dado calabazas

Desde que Endrick mostrase públicamente su malestar con Xabi Alonso después de que el técnico tolosarra no le diera entrada ante el Getafe, los rumores sobre la salida del brasileño en el mercado invernal han ganado enteros. Y es que, el delantero de 19 años permanece inédito en el presente curso, lo que complica en gran medida su presencia en el próximo Mundial. Si bien Endrick ya ha sido relacionado en LaLiga EA Sports con la Real Sociedad, con el Valencia, con el Sevilla y con el Betis, este último equipo ha descartado su fichaje. El atacante, por su parte, ha descartado al resto así como a cualquier otro club español que esté dispuesto a ofrecerle acomodo, y es que él prefiere probar fortuna en el extranjero.

“Su prioridad es encontrar algo fuera de España, puesto que no se sentiría cómodo defendiendo aquí otro escudo que no sea el del Madrid, en el que sigue soñando con hacerse un hueco en el futuro. Además, Endrick aspira a encontrar un hueco en un equipo que dispute competición europea, evidentemente, mejor la Champions. La idea es tener el máximo escaparate posible para darse opciones de poder estar en el próximo Mundial”, escribe el diario AS sobre Endrick. Así pues, el delantero habría descartado a la Real Sociedad, que llegó a un acuerdo con el Real Madrid para su cesión en verano que no se materializó después de que cayera lesionado, y también al Valencia y Sevilla.

Los equipos en los que podría recalar Endrick en enero

En el extranjero, dispuestos a ofrecer acomodo, se han mostrado hasta la fecha el West Ham en la Premier League; el Leipzig y el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga; y el Olympique de Marsella en la Ligue 1.