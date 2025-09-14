¿España?: Ancelotti señala los favoritos para el Mundial de 2026

Tras su salida del Real Madrid, Carlo Ancelotti es ahora seleccionador de Brasil, selección a la que dirigirá en el Mundial de 2026. Cuestionado por los favoritos para dicho torneo, el italiano no dudó en señalar a España.

“Los favoritos son siempre los mismos. Argentina, que ganó el último. En Europa destaco a España, que está muy bien. Francia tiene mucha calidad individual. Inglaterra puede estar en el grupo de favoritos, hace mucho tiempo que no gana”, dijo Carlo Ancelotti en una entrevista para ESPN Brasil.

“Brasil, obviamente, es favorito. Italia también, pero tiene problemas para clasificarse. Quiero ver a Alemania también”, añadió el Italiano.

En lo que respecta a Brasil, su potencial ofensivo queda fuera de toda duda, motivo por el que mejorar atrás es vital para que pueda optar al Mundial de 2026. “Ahora, el equipo puede competir contra cualquiera. Claro que tenemos que mejorar muchas cosas. En los primeros tres partidos me gustó, sobre todo porque defendimos bien, y eso es la clave del éxito en el Mundial. Si Brasil defiende bien, con la calidad que tiene, puede tener éxito”, comentó al respecto Carlo Ancelotti.

¿Estará Neymar con Brasil en el próximo Mundial?

Por su parte, sobre Neymar indicó: “Nosotros no vamos a observar cómo juega Neymar, todo el mundo conoce su talento. En el fútbol moderno, para aprovechar su talento, el jugador tiene que estar en una condición física buena. Si él está en su mejor condición física, no va a tener problemas para estar en la selección”.

“Hablé con él. Él vino al hotel antes del partido contra Paraguay y hablamos de eso. Está todo claro, la idea sigue siendo la misma. Lo colocaría como mediapunta o delantero, tiene que jugar centrado, no puede jugar por fuera porque el fútbol moderno necesita atacantes con calidad física. Puede jugar de mediapunta sin ningún problema”, concluyó Carlo Ancelotti.