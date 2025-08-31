La espectacular rajada de Dani Rodríguez en redes sociales tras no jugar en el Bernabéu

El futbolista del MallorcaDani Rodríguez mostró su malestar a través de una publicación de redes sociales tras quedarse sin jugar en la visita del equipo al Bernabéu, a donde viajó su familia para verle enfrentarse al Real Madrid.

Dani Rodríguez vivió el encuentro desde el banquillo a pesar de saltar a calentar durante un tramo, pero finalmente no fue de los elegidos por el técnico bermellón Jagoba Arrasate, a diferencia de jugadores como el recién llegado Jan Virgili.

“Viaje con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brilla por su ausencia”, señala uno de los capitanes del Mallorca.

“No hagas las cosas esperando algo a cambio, hazlo por ti y por tu pasión. El respeto y el cariño de la gente se gana dentro del campo. Sacrifícate por tus sueños aunque te pongan piedras por el camino, siempre cree en ti. Las cosas se ganan, no se regalan. Y cuando te las ganas saben doblemente mejor”, añade en su mensaje.

Dani Rodríguez ha perdido protagonismo en el inicio de la temporada 2025-2026 al disputar en total 68 minutos ante Barcelona y Celta de Vigo, en ambos casos partiendo como suplente después de haber sido titular en 26 partidos del curso anterior.