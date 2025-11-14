El fichaje a coste cero que quiere cerrar el Betis para la próxima temporada

Como suele ser habitual, el Betis está muy atento a futbolistas que terminan contrato a final de temporada y que, por tanto, podría fichar a coste cero de cara a la siguiente. Es el caso de Souffian El Karouani, lateral zurdo de 25 años del Utrecht, próximo rival del conjunto verdiblanco en la Europa League.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que el internacional marroquí no ha renovado y no tiene previsto hacerlo. Es por ello por lo que el Utrecht escuchará ofertas por Souffian El Karouani en enero. Ya lo hizo el pasado verano, aunque consideró demasiado baja la oferta de 5 millones de euros que presentó por él el Spartak de Moscú.

Aún así, la intención del Betis es fichar a coste cero a Souffian El Karouani de cara al siguiente curso, por lo que no moverá ficha por él en enero, aunque sí podría apalabrar entonces su llegada. El fichaje del defensor estaría avalado por su compatriota Amrabat. También por los 3 goles y las 13 asistencias que ha registrado en lo que va de temporada con el Utrecht. Además, con la llegada de Souffian El Karouani, el Betis se cubriría ante la marcha de un Ricardo Rodríguez que termina contrato.

Al igual que por Souffian El Karouani, el Betis no moverá ficha por Brian Rodríguez en el mercado invernal

El Betis, que tiene previsto incorporar a un nuevo delantero en el mercado invernal, también piensa en Brian Rodríguez, al que también pretende el Sevilla para apuntalar su ataque. No obstante, el conjunto verdiblanco no podrá mover ficha por el extremo de 25 años del Club América al tener cubierto el cupo de extracomunitarios con Antony, Nelson Deossa y Natan de Souza del que se espera que obtenga la nacionalidad en los próximos meses.